Соболев пропускает тренировку сборной России, Марио Фернандес начал занятие в общей группе
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Сборная России продолжает подготовку к Евро-2020 на сборе в Австрии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Нападающий Александр Соболев утром занимался индивидуально, вечером не тренируется, занимается в отеле. Защитник национальной команды и ЦСКА Марио Фернандес начал тренировку в общей группе, затем перейдёт на индивидуальный план подготовки. Футболист продолжает плановое восстановление, чтобы не подвергаться риску рецидива травм.
Сборная проведёт тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Новость по темеСборная России занимает 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА
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