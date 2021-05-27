Соболев пропускает тренировку сборной России, Марио Фернандес начал занятие в общей группе

Сборная России продолжает подготовку к Евро-2020 на сборе в Австрии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Нападающий Александр Соболев утром занимался индивидуально, вечером не тренируется, занимается в отеле. Защитник национальной команды и ЦСКА Марио Фернандес начал тренировку в общей группе, затем перейдёт на индивидуальный план подготовки. Футболист продолжает плановое восстановление, чтобы не подвергаться риску рецидива травм.



Сборная проведёт тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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