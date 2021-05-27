Кокорин выложил фото из больничной палаты
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал в своём «инстаграме» фото, на котором, по всей видимости, он находится в больничной палате.
По сведениям телеграм-канала «Мутко против», Кокорин вернулся в Россию и решил заняться своей внешностью. Почти сразу после прилёта из Италии он отправился в институт пластической хирургии.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
По итогам сезона «фиалки» набрали 40 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Серии А.
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