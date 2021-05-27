Рюдигер: почему все собрались и остановили Суперлигу за 48 часов, а расизм — сложно?

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер решительно высказался на тему расизма.



«Они называли меня «ниггером», кричали: «Иди съешь банан». Каждый раз, когда я касался мяча, они издавали обезьяньи звуки. Это были не просто несколько человек. Это делала весомая часть фанатов «Лацио» во время римского дерби 2017 года. Это не первый расистский случай, с которым я столкнулся, но это был худший из них. Настоящая ненависть по отношению ко мне. Но я никак не отреагировал. Я не ушёл с поля, чтобы не дать им такую власть.



Когда что-то подобное происходит, как реагирует футбольный мир? Люди говорят: «Ах, это так ужасно». Клубы и игроки размещают в «Инстаграме» небольшое сообщение: «Конец расизму!!!» Все ведут себя так, будто это «всего лишь несколько идиотов». Идёт расследование, но на самом деле ничего не происходит. Время от времени у нас проводятся масштабные кампании в социальных сетях, и каждый чувствует себя хорошо, а затем мы возвращаемся к нормальной жизни. На самом же деле ничего не меняется.



Скажите, почему пресса, болельщики и игроки собрались вместе, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, но когда на футбольном стадионе или в сети есть очевидные расистские оскорбления, это всегда «сложно»? Может, потому, что это не просто несколько идиотов на трибунах. Может быть, потому что это намного глубже», — приводит слова игрока The Players' Tribune.

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