Заместитель гендиректора и руководитель селекционного отдела покинули «Крылья Советов»

«Крылья Советов» расстались с заместителем генерального директора по спортивной работе и развитию молодёжного футбола Дмитрием Галяминым, а также руководителем селекционного отдела Арменом Маргаряном, сообщает «твиттер» самарского клуба.



Стороны приняли решение о прекращении совместной работы. Ранее в клубе произошли и другие кадровые изменения. Члены совета директоров приняли отставку генерального директора клуба Евгения Калакуцкого. Новым генеральным директором ПФК «Крылья Советов» стал Вадим Андреев. Председатель совета директоров Сергей Аракелов покинул должность. Новым председателем стал Андрей Кислов.



Напомним, «Крылья Советов» стали победителями ФНЛ в сезоне-2020/2021 и официально вошли в состав участников РПЛ.

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