Де Хеа поблагодарил «МЮ» за поддержку после финала ЛЕ и выложил фото с Алексом Фергюсоном

В финальном матче Лиги Европы «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась со счётом 1:1 (11:10 — в серии пенальти). Голкипер английского клуба Давид де Хеа поблагодарил команду за поддержку после игры.



«Падать и подниматься. Учиться на своём на опыте, сразиться снова и победить. Спасибо „МЮ“ за вашу поддержку», — написал испанец в своём "твиттере". К публикации вратарь добавил совместную фотографию с бывшим тренером клуба сэром Алексом Фергюсоном.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» в послематчевой серии пенальти в финале Лиги Европы с «Вильярреалом» не отразил ни одного удара и не реализовал свою попытку. Также испанский вратарь не совершил ни одного спасения по ходу финального матча.



В решающей серии пенальти все полевые футболисты реализовали свои удары. Победный гол за «Вильярреал» забил голкипер Херонимо Рульи. Де Хеа, в свою очередь, свой послематчевый пенальти реализовать не смог.