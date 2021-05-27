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Сёмин: «Локомотив» должен вручить мне серебряную медаль, я выиграл с командой 11 матчей

Сёмин: «Локомотив» должен вручить мне серебряную медаль, я выиграл с командой 11 матчей
Максим Хрущ
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что московский клуб «задолжал» ему и его ассистенту Юрию Батуренко серебряные медали РПЛ сезона-2019/2020.

«Фанаты предложили «Локомотиву» приглашать меня на матчи? Если я захочу, то пойду без приглашения. Я могу себе и ложу купить. Могу сделать это вместе с друзьями. Пойти на «Локомотив»… Первое, что надо сделать клубу – мне и Батуренко вручить серебряные медали, которые мы завоевали. А дальше уже жизнь покажет. Эти медали мы заслужили. Мы выиграли 11 игр с командой. После нас, если не ошибаюсь, было три или четыре победы», — приводит слова Сёмина «Советский спорт».

Напомним, контракт Юрия Сёмина с московским «Локомотивом» истёк 1 июня 2020 года. Руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение с российским тренером и пригласило на его пост Марко Николича, под руководством которого команда завершила затянувшийся из-за пандемии сезон.

На момент ухода Сёмина «Локомотив» занимал второе место. По итогам того розыгрыша чемпионата России красно-зелёные заняли второе место в турнирной таблице РПЛ.

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