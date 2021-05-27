Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитнику «Спартака» Тилю предложили выступать за сборную Замбии

Полузащитнику «Спартака» Тилю предложили выступать за сборную Замбии
Максим Хрущ
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, защищающий цвета немецкого «Фрайбурга» на правах аренды, получил предложение выступать за сборную Замбии, информирует Actu Foot Afrique в «Твиттере».

Соответствующее предложение Тилю выдвинула Футбольная ассоциация Замбии. По данным источника, 23-летний футболист заинтересован в этом предложении и может его принять.

Заинтересованность в приглашении полузащитника «Спартака» подтвердил главный тренер сборной Замбии Милутин Средоевич.

Напомним, Гус Тиль родился в Замбии, однако большую часть своей жизни провёл в Нидерландах. За нидерландскую сборную футболист провёл всего один матч, который носил товарищеский характер, что позволяет ему выступать за другую сборную.

Новость по теме
Спортивный директор «Фрайбурга» сообщил, что Тиль летом вернётся в «Спартак»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021