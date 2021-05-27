Полузащитнику «Спартака» Тилю предложили выступать за сборную Замбии

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, защищающий цвета немецкого «Фрайбурга» на правах аренды, получил предложение выступать за сборную Замбии, информирует Actu Foot Afrique в «Твиттере».

Соответствующее предложение Тилю выдвинула Футбольная ассоциация Замбии. По данным источника, 23-летний футболист заинтересован в этом предложении и может его принять.

Заинтересованность в приглашении полузащитника «Спартака» подтвердил главный тренер сборной Замбии Милутин Средоевич.

Напомним, Гус Тиль родился в Замбии, однако большую часть своей жизни провёл в Нидерландах. За нидерландскую сборную футболист провёл всего один матч, который носил товарищеский характер, что позволяет ему выступать за другую сборную.