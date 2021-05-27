Лукаку может покинуть «Интер» из-за ухода Конте

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может покинуть клуб вслед за главным тренером Антонио Конте, сообщает Sky Sports.
По информации источника, нападающий чувствовал себя счастливым в «Интере», но главный тренер был одной из главных причин, по которой бельгиец согласился перейти в команду из «Манчестер Юнайтед» два года назад. У Лукаку остаётся три года контракта с миланским клубом. Сейчас игрок взял небольшой отпуск, прежде чем присоединиться к национальной сборной на Евро-2020.
Трансферная стоимость игрока оценивается в € 100 млн порталом transfermarkt. «Интер» приобрёл игрока в 2019-м году за € 74 млн. Лукаку хочет дождаться назначения нового тренера, прежде чем принимать какие-либо решения о своём будущем. Одним из кандидатов на подписание форварда является «Челси».
Антонио Конте покинул пост главного тренера «Интера» в среду после того, как ему сказали, что «Интер» должен сократить бюджет на € 100 млн на следующий сезон. Тренера, скорее всего, заменит наставник «Лацио» Симоне Индзаги.
- 27 мая 2021
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