Черчесов объяснил, чем отличаются Дзюба, Заболотный и Соболев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отличиях в игре нападающих национальной команды Александра Соболева, Артёма Дзюбы и Антона Заболотного.
«Конкуренция в атаке, когда у нас три таких нападающих с большой фактурой? На других позициях у нас конкуренция не меньше. Говорят, у нас одинаковые нападающие – но для нас они разные, выполняют разные функции. У каждого своя задача, игры складываются по-разному, и на каждую ситуацию должен быть ответ. А конкуренция – нормальное явление. А так, Соболева мы сегодня не увидели – одной конкуренции, значит, меньше.
Игроки разные и по характеру, и по функциям. Только габаритами плюс-минус одинаковы. Соболев – подвижнее Дзюбы, головой хорошо играет, и они играли вдвоём и дополняли друг друга. А Заболотный отрабатывает и в прессинге, и в обороне, со Словенией вышел и закрыл опорную зону. Так, как Заболотный может сыграть в прессинге, не сыграет ни один нападающий в России», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 27 мая 2021
-
20:19
-
20:12
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:56
-
19:50
-
19:50
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
19:16
-
19:02
-
19:01
-
18:46
-
18:32
-
18:20
-
18:02
-
17:46
-
17:43
-
17:30
-
17:25
-
17:21
-
17:18
-
16:57
-
16:45
-
16:40
-
16:39
-
16:32
-
16:18
-
16:07
-
15:58
-
15:52
-
15:51
-
15:38