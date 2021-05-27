Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов объяснил, чем отличаются Дзюба, Заболотный и Соболев

Черчесов объяснил, чем отличаются Дзюба, Заболотный и Соболев
Андрей Панков
Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отличиях в игре нападающих национальной команды Александра Соболева, Артёма Дзюбы и Антона Заболотного.

«Конкуренция в атаке, когда у нас три таких нападающих с большой фактурой? На других позициях у нас конкуренция не меньше. Говорят, у нас одинаковые нападающие – но для нас они разные, выполняют разные функции. У каждого своя задача, игры складываются по-разному, и на каждую ситуацию должен быть ответ. А конкуренция – нормальное явление. А так, Соболева мы сегодня не увидели – одной конкуренции, значит, меньше.

Игроки разные и по характеру, и по функциям. Только габаритами плюс-минус одинаковы. Соболев – подвижнее Дзюбы, головой хорошо играет, и они играли вдвоём и дополняли друг друга. А Заболотный отрабатывает и в прессинге, и в обороне, со Словенией вышел и закрыл опорную зону. Так, как Заболотный может сыграть в прессинге, не сыграет ни один нападающий в России», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021