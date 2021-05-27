«Ответ всегда на поле». Черчесов — о критике в адрес сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о критике в сторону национальной команды. Перед успешным чемпионатом мира — 2018 со стороны прессы было много негатива, тогда как перед чемпионатом Европы — 2020 журналисты относятся к команде более спокойно.



«Сейчас и тогда, перед чемпионатом мира, было чёткое понимание работы. С кем мы играем и когда. Я кроме заголовков ничего не знаю. Нет-нет, да и попадаются иногда на глаза. У каждого своя работа и мы не запрещаем кому-то что-то говорить. Кто-то говорит со зла, кто-то из-за незнания. Ответ всегда на поле, у команды и тренеров других ответов нет.



Чего я хочу добиться на сегодняшний день? Вот чтобы мы выполнили тут ту работу, которую запланировали. Чтобы те болячки, которые есть – прошли. Чтобы мы первого числа определили свой состав и потихоньку двигались. И сначала к Евро, а сейчас что-то писать… Мы знаем, что хотим и куда нам надо идти, какими путями. Свою задачу надо выполнять», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме Черчесов — о составе сборной России: у нас 25 футболистов и у нас ещё есть два места