Черышев: я был уверен, что меня вызовут в сборную. Хотел этого и готовился

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал о ходе тренировочного процесса в национальной команде, а также оценил своё выступление в прошедшем сезоне.



«Жив, здоров. Работаем, приятная атмосфера. Знакомое место, работаем на позитиве. Хотим, чтобы всё получилось. Всегда есть трудности. Надо делать позитивные выводы по прошедшему сезону, работать над нехорошими качествами, которые проявились. Надо работать на максимуме, верить, что всё будет хорошо и постараться помочь сборной.



Марио по мне, наверное, соскучился. Я тоже по нему. Давно не виделись. Сейчас он не в общей группе, но скоро будет со всеми. Надо слушать Станислава Саламовича, прислушиваться к тому, что он говорит. Побольше молчать, слушать, работать на позитиве. Дзюбе тоже надо молчать? Он пусть разговаривает.



Я был уверен, что меня вызовут. Хотел, готовился. Понятно, что не всегда получается выдавать хорошие матчи. Последний месяц был трудный, поменялся тренер, сидел на скамейке, но надо помогать команде в любых обстоятельствах.



Работа похожа на ту, которую делали перед ЧМ. Ребята не очень сильно изменились, команда поменялась слегка. Все новички хотят помочь сборной. Мы хотим идти вперёд, все должно получиться. Я хочу прогрессировать, расти и совершенствоваться, как футболист и человек.



По игре я отдавался полностью весь сезон. Результативность не самая лучшая, но не надо на этом зацикливаться. Верю, что следующий сезон будет лучше», — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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