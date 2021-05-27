Денис Черышев прокомментировал победу своего бывшего клуба в Лиге Европы

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев прокомментировал победу «Вильярреала» в Лиге Европы.



«Финал Лиги Европы смотрел. Очень рад за «Вильярреал». У меня там осталось много друзей. Молодцы, что смогли выиграть у такого соперника. Серия пенальти была нервозной, но они верили в победу. Многих поздравил — правый защитник Марио, Иборра, Парехо со мной играли в «Валенсии». Написал ему, за всех очень рад», — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В матче финала Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась со счётом 1:1 в основное время. В дополнительное время команды забить не смогли. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Вильярреала» — 11:10. Решающий пенальти не забил голкипер «МЮ» Давид де Хеа.