Массажист Кокорина объяснил, зачем Александр делает операцию на носу

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, объяснил возможную причину пластической операции футболиста на носу.
«Александру и раньше делали подобную операцию, но потом ему ещё два раза влетело по носу. Не знаю в Италии это было или в России.
Если перегородка искривлена, нарушается дыхание и человек не получает достаточное количество кислорода. Даже если прикус неправильный у человека, всё меняется. Например, у лошадей смотрят прикус и, если он не правильный – её бракуют. Лошадь не может нормально дышать и быстро скакать. Точно так же и тут. Я читал, что у Кака была подобная проблема. Он был в полном порядке, кроме выносливости, не мог долго держать высокий темп. Как только решили сделать ему операцию, у Кака всё наладилось.
Видимо, и тут специалисты посмотрели и решили сделать операцию. Футбол – контактный вид спорта. Раз Саша сделал так, значит, нужно. Лично с ним на эту тему я не общался», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 27 мая 2021
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