«МЮ» собирается предложить новый контракт Сульшеру и укрепить состав

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру новый контракт, несмотря на то, что клуб завершил сезон без трофеев, сообщает The Telegraph.
В клубе разочарованы результатом финала Лиги Европы, но правление видит прогресс в этом сезоне по сравнению с предыдущим. У 48-летнего норвежского специалиста остался один сезон до окончания его нынешнего контракта. По информации источника, он в ближайшее время начнет переговоры с клубом о продлении договора три года. Также «Манчестер Юнайтед» рассчитывает оформить до четырёх трансферов, чтобы попытаться сократить разрыв с «Манчестер Сити».
Атакующий игрок дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо — основная трансферная цель Сульшера. Также тренеру нужны молодой центральный полузащитник и защитник.
При этом один из вратарей, скорее всего, покинет клуб. И Давида де Хеа и Дин Хендерсон не хотят начинать следующий сезон в качестве запасного голкипера в команде.
- 27 мая 2021
-
21:47
-
21:39
-
21:32
-
21:31
-
21:30
-
21:06
-
20:58
-
20:50
-
20:46
-
20:21
-
20:19
-
20:12
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:56
-
19:50
-
19:50
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
19:16
-
19:02
-
19:01
-
18:46
-
18:32
-
18:20
-
18:02
-
17:46
-
17:43
-
17:30
-
17:25
-
17:21
-
17:18
-
16:57