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«МЮ» собирается предложить новый контракт Сульшеру и укрепить состав

«МЮ» собирается предложить новый контракт Сульшеру и укрепить состав
Артур Иванов
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Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру новый контракт, несмотря на то, что клуб завершил сезон без трофеев, сообщает The Telegraph.

В клубе разочарованы результатом финала Лиги Европы, но правление видит прогресс в этом сезоне по сравнению с предыдущим. У 48-летнего норвежского специалиста остался один сезон до окончания его нынешнего контракта. По информации источника, он в ближайшее время начнет переговоры с клубом о продлении договора три года. Также «Манчестер Юнайтед» рассчитывает оформить до четырёх трансферов, чтобы попытаться сократить разрыв с «Манчестер Сити».

Атакующий игрок дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо — основная трансферная цель Сульшера. Также тренеру нужны молодой центральный полузащитник и защитник.

При этом один из вратарей, скорее всего, покинет клуб. И Давида де Хеа и Дин Хендерсон не хотят начинать следующий сезон в качестве запасного голкипера в команде.

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