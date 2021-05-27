«МЮ» собирается предложить новый контракт Сульшеру и укрепить состав

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру новый контракт, несмотря на то, что клуб завершил сезон без трофеев, сообщает The Telegraph.



В клубе разочарованы результатом финала Лиги Европы, но правление видит прогресс в этом сезоне по сравнению с предыдущим. У 48-летнего норвежского специалиста остался один сезон до окончания его нынешнего контракта. По информации источника, он в ближайшее время начнет переговоры с клубом о продлении договора три года. Также «Манчестер Юнайтед» рассчитывает оформить до четырёх трансферов, чтобы попытаться сократить разрыв с «Манчестер Сити».



Атакующий игрок дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо — основная трансферная цель Сульшера. Также тренеру нужны молодой центральный полузащитник и защитник.



При этом один из вратарей, скорее всего, покинет клуб. И Давида де Хеа и Дин Хендерсон не хотят начинать следующий сезон в качестве запасного голкипера в команде.