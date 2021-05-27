Ари: Гончаренко сразу дал мне понять, что играть я не буду
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Бывший нападающий «Краснодара» Ари высказался о непродолжительном отрезке совместной работы с Виктором Гончаренко в стане «быков».
«Он дал понять, что я не буду играть. С первого матча я понял, что не получу достаточного игрового времени. Но он тренер, а я — профессиональный футболист. Я не задавал никаких вопросов — просто выполнял свою часть работы, как с этим тренером, так и с любым другим. Когда команда проигрывала, надеялся получить шанс, чтобы помочь. Но шанса не было, дали возможность поиграть всего пять минут.
Гончаренко ещё нужно адаптироваться в новой команде, чтобы понять все ее возможности. От всего сердца желаю, чтобы он помог «Краснодару» добиться больших успехов», — приводит слова Ари Sport24.
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