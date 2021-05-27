Робертсон заявил, что хотел бы закончить карьеру в «Ливерпуле»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал о вероятном сценарии завершения своей карьеры.



«Мне часто задают этот вопрос. Слушайте, моя цель — закончить карьеру в „Ливерпуле“, и я бы хотел сделать это здесь. Но я знаю. как сложно продолжать играть на высшем уровне долгое время. Придёт время и я приму решение.



У меня ещё длительный срок контракта с клубом, я хотел бы остаться здесь навсегда. После тридацати лет много может измениться, но я хотел бы закончить именно там, где играю сейчас», — приводит слова Робертсона Goal.



Робертсон выступает за «Ливерпуль» с лета 2017-го года. Ранее защитник сообщал, что рассматривает варианты завершения карьеры в «Селтике», систему которого он покинул в 2009-м году.

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