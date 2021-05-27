Герман Онугха может продолжить карьеру в Германии

Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», заинтересовал несколько немецких клубов, сообщает sportbuzzer.de.
Варианты подписания форварда рассматривают ряд клубов второй немецкой Бундеслиги, такие как «Гамбург», «Дармштадт» и «Ганновер». По информации источника, руководство «Ганновера» рассчитывает заполучить футболиста бесплатно, но вряд ли краснодарский клуб согласится на такое условие трансфера. Более вероятным видится вариант с рассрочкой платежей либо взятием игрока в аренду с дальнейшим выкупом.
Контракт россиянина рассчитан до 2023 года. Портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 700 тыс. В прошлом сезоне Онугха провёл в общей сложности 33 матча, забил 12 голов и сделал результативную передачу.
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