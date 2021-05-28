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Источник: Жиру перейдёт в «Милан» и заработает € 8 млн за два года

Источник: Жиру перейдёт в «Милан» и заработает € 8 млн за два года
Артур Иванов
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру в скором времени перейдет в «Милан», сообщает calciomercato.com.

По информации источника, миланский клуб достиг принципиального соглашения с окружением француза о двухлетнем контракте с зарплатой около € 4 млн за сезон. Некоторые детали соглашения ещё требуют доработки. Игрок уже начал поиск дома в Милане, что подтверждает скорый переход игрока.

Итальянский клуб выиграл конкуренцию за футболиста у нескольких английских клубов, а также команд, выступающих в американской МЛС. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено на следующей неделе после финала Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне АПЛ 34-летний форвард принял участие в 17 матчах и забил четыре гола.

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