Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман обратился в больницу из-за тревожного расстройства, сообщает журналист Fox Sports Даниэль Жиронес в своём «твиттере».
По данным источника, специалист прошёл обследование и сейчас чувствует себя нормально.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может уволить Кумана. Если специалист покинет команду до конца контракта, клуб должен выплатить ему € 5,8 млн. А также годовую зарплату тренера – € 7,2 млн. В общей сумме наставник может рассчитывать на компенсацию в размере € 13 млн.
Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года.
По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч. «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками.
В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии «Пари Сен-Жермен».
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