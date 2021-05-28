«Приятные ощущения». Мирзов о голе в ворота «Спартака» в матче РПЛ

Нападающий «Спартака» Резиуан Мирзов высказался о голе в ворота красно-белых в матче чемпионата России, когда он выступал за «Химки» на правах аренды. Матч 11-го тура завершился победой «Спартака» со счётом 3:2.

«Приятные ощущения. Злых умыслов не было, просто хотелось показать, на что я способен. Тем более счёт был 0:0, конечно, жалко, что проиграли. Они играют ярко, хорошо в плане результативности. Дают играть и сами играют, смотреть всегда интересно», — приводит слова Мирзова «Матч ТВ».

В «Спартак» Резиуан перешёл в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов. В минувшем сезоне россиянин провёл 17 матчей за «Химки» в РПЛ на правах аренды, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.