«Манчестер Юнайтед» хочет обменять де Хеа на Облака

«Манчестер Юнайтед» хочет обменять голкипера Давида де Хеа на вратаря «Атлетико» Яна Облака, сообщает The Sun.

По данным источника, некоторые из ближайших советников Сульшера настаивают на кандидатуре Облака, который выиграл титул Ла Лиги с «Атлетико».

Де Хеа защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, а до этого выступал за мадридский «Атлетико», воспитанником которого является. Контракт голкипера с «Красными дьяволами» действует до 2023 года. В составе манкунианцев игрок — чемпион Англии, обладатель Кубка, трёх Суперкубков страны и Кубка лиги, а также победитель Лиги Европы.

В минувшем накануне финале Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:1 основное время, 10:11 — по пенальти) Де Хеа не совершил ни одного сейва и не реализовал решающий пенальти.

Облак защищает цвета «Атлетико» с 2014 года, куда перешёл из «Бенфики». Контракт вратаря с клубом рассчитан до 2023 года.