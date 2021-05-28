Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Челси»

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Челси», сообщает 90min.

Ранее технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что Доннарумма покинет клуб на правах свободного агента в июле 2021 года. Также сообщалось, что главным фаворитом на подписание Доннаруммы является туринский «Ювентус», который готов удовлетворить финансовые запросы игрока, а именно пятилетний контракт с зарплатой в € 10 млн в год. При этом агент Доннаруммы Мино Райола желает получить комиссионные в районе € 20 млн.

В завершившемся сезоне-2020/2021 Доннарумма провёл за «Милан» 48 встреч, в которых пропустил 54 гола, отыграв 15 матчей на ноль. Его трансферная стоимость оценивается в € 60 млн. Доннарумма выступает за основной состав «Милана» с 2015 года.