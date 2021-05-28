Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Челси»

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Челси», сообщает 90min.
Ранее технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что Доннарумма покинет клуб на правах свободного агента в июле 2021 года. Также сообщалось, что главным фаворитом на подписание Доннаруммы является туринский «Ювентус», который готов удовлетворить финансовые запросы игрока, а именно пятилетний контракт с зарплатой в € 10 млн в год. При этом агент Доннаруммы Мино Райола желает получить комиссионные в районе € 20 млн.
В завершившемся сезоне-2020/2021 Доннарумма провёл за «Милан» 48 встреч, в которых пропустил 54 гола, отыграв 15 матчей на ноль. Его трансферная стоимость оценивается в € 60 млн. Доннарумма выступает за основной состав «Милана» с 2015 года.
- 28 мая 2021
-
03:48
-
03:26
-
03:03
-
02:42
-
02:26
-
02:04
-
01:44
-
01:23
-
00:54
-
00:49
-
00:17
-
00:01
- 27 мая 2021
-
23:51
-
23:34
-
23:17
-
23:17
-
23:05
-
22:43
-
22:25
-
22:21
-
22:04
-
21:47
-
21:39
-
21:32
-
21:31
-
21:30
-
21:06
-
20:58
-
20:50
-
20:46
-
20:21
-
20:19
-
20:12
-
20:05
-
20:03