В УЕФА подтвердили возможное исключение «Реала», «Барселоны» и «Юве» из Лиги чемпионов

Советник УЕФА Эвелина Кристиллин подтвердила, что организация может дисквалифицировать «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из Лиги чемпионов за участие в Суперлиге.
«Сейчас я советник УЕФА, и во времена Суперлиги было непросто. В тот день президент УЕФА Александр Чеферин был, вероятно, более зол, чем писали в СМИ. На данный момент ситуация такова, что две статьи в уставе УЕФА, 49 и 51, были полностью нарушены этими клубами. Комитет по этике провел расследование, и УЕФА заявил, что они будут действовать, так что либо они достигают соглашения с клубами, либо это продолжится. Нет определённой санкции за нарушение статьи 51, поэтому решение полностью находится в пределах права УЕФА, и они могут пойти на крайние меры», — приводит слова Кристиллин Football Italia.
Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования. Только «Барселона», «Реал» и «Ювентус» до сих пор не объявили о своём выходе из турнира.
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