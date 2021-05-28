Моуринью заинтересован в переходе Жерома Боатенга в «Рому»

Защитник Жером Боатенг, покинувший «Баварию» на правах свободного агента, может перейти в «Рому». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 32-летнего защитника заинтересован новый главный тренер римлян Жозе Моуринью. Для постановки игры в обороне португальскому специалисту нужны опытные игроки.

В сезоне-2020/21 Боатенг провёл 39 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В апреле сообщалось об интересе к немецкому защитнику со стороны «Барселоны» и «Тоттенхэма». Боатенг выступал за «Баварию» с 2011 года. Ранее он играл за «Манчестер Сити», «Гамбург» и «Герту». С 2009 по 2019 год Боатенг вызывался в сборную Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году.