Моуринью заинтересован в переходе Жерома Боатенга в «Рому»

Защитник Жером Боатенг, покинувший «Баварию» на правах свободного агента, может перейти в «Рому». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в услугах 32-летнего защитника заинтересован новый главный тренер римлян Жозе Моуринью. Для постановки игры в обороне португальскому специалисту нужны опытные игроки.
В сезоне-2020/21 Боатенг провёл 39 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
В апреле сообщалось об интересе к немецкому защитнику со стороны «Барселоны» и «Тоттенхэма». Боатенг выступал за «Баварию» с 2011 года. Ранее он играл за «Манчестер Сити», «Гамбург» и «Герту». С 2009 по 2019 год Боатенг вызывался в сборную Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году.
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