Агент Бэйла – о возможном завершении карьеры футболиста: я бред не комментирую
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Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла, прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры его клиентом.
«Я бред не комментирую, извините», — цитирует Барнетта talksport.
Ранее сообщалось, валлийский форвард хочет выступить на чемпионате Европы 2020 года, после чего рассматривает возможность договориться с «Реалом» о расторжении контракта и завершить карьеру.
Бэйл перешёл из «Тоттенхэма» в «Реал» в 2013 году за € 101 млн. В 2020 году валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в английской Премьер-лиге, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Также на его счету три гола и результативная передача в 10 играх в Лиге Европы.
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