Оливер Кан включён в Зал Славы немецкого футбола

Экс-вратарь «Баварии» и сборной Германии, в настоящее время занимающий пост член совета директоров мюнхенского клуба Оливер Кан введён в Зал Славы немецкого футбола. Об этом сообщает пресс-служба «Баварии».
Кан был выбран для включения в Зал Славы ещё в 2019 году, однако из-за последствий пандемии коронавируса официальная церемония приёма состоялась лишь 27 мая 2021 года.
В составе «Баварии» Кан выиграл чемпионат Германии восемь раз, Кубок Германии шесть раз, Кубок немецкой лиги пять раз, а также по разу побеждал в Кубке УЕФА, Лиге чемпионов и Межконтинентальном кубке. Кроме того, Кан за карьеру футболиста получил множество индивидуальных наград, в том числе звание лучшего вратаря мира (1999, 2001 и 2002 годы), лучшего футболиста Германии (2000 и 2001 годы) и лучшего игрока чемпионата мира 2002 года.
Зал Славы немецкого футбола был основан в 2018 году. Вместе с Каном в 2021 году в него были включены Вольфганг Оверат, Берти Фогтс, Клаус Фишер, Михаэль Баллак, Руди Феллер, Андреас Меллер, Ханс-Юрген Дернер, Хельмут Шен, Юрген Клинсманн.
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