«Спортинг» хочет выкупить Жоау Мариу у «Интера»

Лиссабонский «Спортинг» планирует выкупить у миланского «Интера» Жоау Мариу, выступавшего в минувшем сезоне в Португалии на правах аренды. Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, агент футболиста Федерико Пасторелло 27 мая встретился с руководством «Интера», чтобы обсудить продажу игрока. «Спортинг» уже предложил Мариу 4-летний контракт, между клубами ведутся переговоры.
В завершившемся сезоне Мариу в составе «Спортинга» стал чемпионом Португалии, провёл 28 матчей (24 в основе), забил два гола, отдал одну голевую передачу и получил четыре жёлтые карточки.
Мариу является воспитанником «Спортинга», за который дебютировал в 2011 году. Спустя шесть лет хавбека приобрёл миланский «Интер». В составе «нерадзурри» Жоау не закрепился и впоследствии уходил в аренду в «Вест Хэм Юнайтед» и московский «Локомотив». Действующий контракт Мариу с «Интером» рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.
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