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Энцо Мареска стал главным тренером «Пармы»

Энцо Мареска стал главным тренером «Пармы»
Кирилл Горбачинский
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Итальянский специалист Энцо Мареска стал главным тренером «Пармы». Об этом говорится на официальном сайте клуба.

О сроках контракта 41-летнего специалиста не сообщается. Ранее Мареска работал в молодёжной команде «Манчестер Сити». Также он был в тренерском штабе «Вест Хэма», «Севильи» и «Асколи».

В качестве игрока Мареска был чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны в составе «Ювентуса». Вместе с «Севильей» он дважды выигрывал Кубок УЕФА, по одному разу Суперкубок Европы, Кубок Испании и Суперкубок Испании. Также Энцо защищал цвета ряда итальянских клубов, английского «Вест Бромвич Альбион», испанской «Малаги» и греческого «Олимпиакоса». Мареска завершил игровую карьеру в «Вероне» в 2017 году.

По итогам завершившегося сезона Серии А «Парма» с 20 очками заняла последнее, 20-е место и вылетела в Серию В.

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