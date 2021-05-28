Итальянский специалист Энцо Мареска стал главным тренером «Пармы». Об этом говорится на официальном сайте клуба.
О сроках контракта 41-летнего специалиста не сообщается. Ранее Мареска работал в молодёжной команде «Манчестер Сити». Также он был в тренерском штабе «Вест Хэма», «Севильи» и «Асколи».
В качестве игрока Мареска был чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны в составе «Ювентуса». Вместе с «Севильей» он дважды выигрывал Кубок УЕФА, по одному разу Суперкубок Европы, Кубок Испании и Суперкубок Испании. Также Энцо защищал цвета ряда итальянских клубов, английского «Вест Бромвич Альбион», испанской «Малаги» и греческого «Олимпиакоса». Мареска завершил игровую карьеру в «Вероне» в 2017 году.
По итогам завершившегося сезона Серии А «Парма» с 20 очками заняла последнее, 20-е место и вылетела в Серию В.
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