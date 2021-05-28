УЕФА может убрать «Реал» и «Барсу» из ЛЧ, заявки «Сити» и «Челси» на финал. Главное к утру

В УЕФА подтвердили возможное исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» и «Челси» объявили заявки на финал Лиги чемпионов – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. В УЕФА подтвердили возможное исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов.
2. Зинченко — в заявке «Манчестер Сити» на финал Лиги чемпионов.
3. «Челси» объявил заявку на финал Лиги чемпионов.
4. Черчесов объяснил, чем отличаются Дзюба, Заболотный и Соболев.
5. Чемпионат Европы по велотреку, который должен был пройти в Минске, отменён.
6. Результаты седьмого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021.
7. Массажист Кокорина объяснил, зачем Александр делает операции на носу.
8. «Барселона» предложила Лионелю Месси десятилетний контракт.
9. «Лацио» объявил об уходе Симоне Индзаги с поста главного тренера.
10. Полузащитнику «Спартака» Тилю предложили выступать за сборную Замбии.
11. Рональд Куман обратился в больницу из-за тревожного расстройства.
12. УЕФА планирует изменить формат Лиги чемпионов.
13. Определились соперники мужской сборной России на чемпионате Европы по волейболу.
- 28 мая 2021
-
09:50
-
09:49
-
09:36
-
09:33
-
08:44
-
08:34
-
07:57
-
07:22
-
07:05
-
06:50
-
06:29
-
05:58
-
05:46
-
05:12
-
04:53
-
04:39
-
04:08
-
03:48
-
03:26
-
03:03
-
02:42
-
02:26
-
02:04
-
01:44
-
01:23
-
00:54
-
00:49
-
00:17
-
00:01
- 27 мая 2021
-
23:51
-
23:34
-
23:17
-
23:17
-
23:05
-
22:43