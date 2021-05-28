УЕФА может убрать «Реал» и «Барсу» из ЛЧ, заявки «Сити» и «Челси» на финал. Главное к утру

В УЕФА подтвердили возможное исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» и «Челси» объявили заявки на финал Лиги чемпионов – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. В УЕФА подтвердили возможное исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов.

2. Зинченко — в заявке «Манчестер Сити» на финал Лиги чемпионов.

3. «Челси» объявил заявку на финал Лиги чемпионов.

4. Черчесов объяснил, чем отличаются Дзюба, Заболотный и Соболев.

5. Чемпионат Европы по велотреку, который должен был пройти в Минске, отменён.

6. Результаты седьмого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021.

7. Массажист Кокорина объяснил, зачем Александр делает операции на носу.

8. «Барселона» предложила Лионелю Месси десятилетний контракт.

9. «Лацио» объявил об уходе Симоне Индзаги с поста главного тренера.

10. Полузащитнику «Спартака» Тилю предложили выступать за сборную Замбии.

11. Рональд Куман обратился в больницу из-за тревожного расстройства.

12. УЕФА планирует изменить формат Лиги чемпионов.

13. Определились соперники мужской сборной России на чемпионате Европы по волейболу.

14. «Венеция» вернулась в Серию А спустя 20 лет.