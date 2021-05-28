Осинькин: «Крыльям» нужно было очиститься, оттолкнуться от дна

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал неудачный старт своей команде в начале сезона.

«Мой настрой был однозначным: обратной дороги нет. Я даже не позволял себе думать по-другому. А футболистам, клубу пришлось очень сложно. Команда только что вылетела из РПЛ, фон – самый негативный. Мы потеряли зрителей, каждый крик с трибун было слышно. В этот момент сумасшедшее давление шло со всех сторон: на стадионе, в соцсетях, при встречах на улице. На эту серию пришлась кубковая встреча с Омском. Так вот, даже при счёте 5:0 болельщики продолжали жёстко проходиться по клубу, по футболистам и по мне. Минут за 10-15 до конца, когда игра была сделана, я уже не выдержал и ушёл с кромки поля под козырёк, чтобы не слышать ругани.

Эта победа оказалась рекордной для «Крыльев» — самой крупной за время выступлений в Кубке. Но даже тогда нас ещё не простили. Психологически команду долго поддавливали. Наверное, мы должны были через это тоже пройти – оттолкнуться от дна в плане отношения. Всему клубу нужно было очиститься за прошлое: такой команде, как «Крылья Советов», недопустимо трижды за шесть лет вылетать.

После единственного домашнего проигрыша, «Оренбургу», болельщики около стадиона кричали не очень приятные вещи. Хотя в тот раз мы ну никак не виноваты были: играли с большим преимуществом и пострадали из-за двух судейских ошибок. Вместо 1:0 получили 0:1. Не скажу, что все, но многие на нас были обижены. Болельщиков долго этот вылет не отпускал», – поделился Игорь Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.