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Защитник «Уфы» Джемал Табидзе перенёс операцию на колене

Защитник «Уфы» Джемал Табидзе перенёс операцию на колене
Сергей Сорокин
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Защитник «Уфы» Джемал Табидзе перенёс операцию на колене.

«Джемал Табидзе успешно перенёс операцию на колене в одной из мюнхенских клиник. Желаем Джими скорейшего восстановления и возвращения в строй!» — сообщает пресс-служба клуба в своём «инстаграме».

Табидзе перешёл в «Уфу» из «Гента» в 2017 году. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 24 матча и не отметился результативными действиями. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 2,5 млн.

В матче заключительного, 30-го тура РПЛ «Уфа» переиграла тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1. «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в таблице РПЛ. «Арсенал» (23) — 14-й. «Ротор» (22) занял 15-е место и вылетел из РПЛ.

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