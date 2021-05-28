Экс-капитан «Арсенала» Уилшир вновь остался без клуба

Полузащитник Джек Уилшир в ближайшее время покинет расположение «Борнмута». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Краткосрочный контракт, подписанный с 29-летним футболистом в январе этого года, подошёл к концу, и стороны не стали его продлевать. Таким образом, Джек вновь стал свободным агентом и может вести переговоры с другими клубами.
Последним клубом Уилшира до «Борнмута» был «Вест Хэм Юнайтед», за который он выступал с 2018 года и который покинул в начале октября прошлого года. До перехода в стан «молотобойцев» Джек на протяжении 10 лет защищал цвета «Арсенала», где некоторое время был капитаном команды. В сборную Англии вызывался с 2010 по 2016 год.
«Борнмут» в завершившемся сезоне занял шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и пробился в плей-офф, где уступил в двухматчевом противостоянии «Брентфорду» и выбыл из борьбы за выход в Премьер-лигу.
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