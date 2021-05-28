Игнашевич: опыта работы главным тренером у меня побольше, чем у Олича

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о первых матчах Ивицы Олича у руля ЦСКА.



«Есть примеры Гвардиолы и Зидана, которые тоже не работали с большими командами, но получили сразу большие команды, и у них получилось. Другое дело, что теперь нужно довериться этому тренеру и не только приобрести в его лице тренера, но ещё и сделать из него тренера.



Я видел схему 4-2-3-1, видел переход на 4-4-2 в ситуации, когда нужно было забивать, видел попытку играть первым номером со всеми командами, не подстраиваясь ни под «Спартак», ни под «Локомотив», ни под «Сочи», ни под «Тамбов» и так далее.



Не возникает ли мысли, что я мог бы быть на его месте? Нет, таких мыслей не возникало. Был ли я готов тренировать ЦСКА? Опыта работы главным тренером у меня побольше, чем у Олича. Не испытал ли обиду от того решения ЦСКА? Нет, я в тот момент работал в «Торпедо», когда Олича назначали, поэтому не рассчитывал на это предложение.



Есть ли мысли о работе с ЦСКА в будущем? Конечно. ЦСКА для меня — родной клуб, безусловно. Большой клуб. Что для этого должно произойти? Я в такой перспективе гоню от себя все эти мысли. Это может случиться и сегодня, и завтра, и в любой другой день», — сказал Игнашевич в интервью для ютуб-канала журналиста Тимура Журавеля.