«Ливерпуль» завершит трансфер Конате из «РБ Лейпциг» в ближайшие двое суток

Защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате в ближайшее время станет футболистом «Ливерпуля».



Как сообщает The Times, английский клуб завершит трансфер француза в ближайшие 48 часов. Красные активируют опцию выкупа Ибраима за € 41 млн, прописанную в его контракте. Отмечается, что Конате был основной целью главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа для усиления обороны.



Конате начинал карьеру в «Сошо», а в 2017 году перебрался в «РБ Лейпциг». С 2019 года вызывается в молодёжную сборную Франции. В завершившемся сезоне 22-летний защитник принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил один гол и получил две жёлтые карточки.



«Ливерпуль» по итогам минувшей кампании занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и квалифицировался в Лигу чемпионов.

Видеообзор победы «Ливерпуля» над «Кристал Пэлас» в последнем туре АПЛ: