«Ливерпуль» завершит трансфер Конате из «РБ Лейпциг» в ближайшие двое суток

Защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате в ближайшее время станет футболистом «Ливерпуля».
Как сообщает The Times, английский клуб завершит трансфер француза в ближайшие 48 часов. Красные активируют опцию выкупа Ибраима за € 41 млн, прописанную в его контракте. Отмечается, что Конате был основной целью главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа для усиления обороны.
Конате начинал карьеру в «Сошо», а в 2017 году перебрался в «РБ Лейпциг». С 2019 года вызывается в молодёжную сборную Франции. В завершившемся сезоне 22-летний защитник принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил один гол и получил две жёлтые карточки.
«Ливерпуль» по итогам минувшей кампании занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и квалифицировался в Лигу чемпионов.
Видеообзор победы «Ливерпуля» над «Кристал Пэлас» в последнем туре АПЛ:
- 28 мая 2021
-
11:24
-
11:12
-
11:02
-
10:51
-
10:38
-
10:35
-
10:20
-
10:18
-
09:50
-
09:49
-
09:36
-
09:33
-
08:44
-
08:34
-
07:57
-
07:22
-
07:05
-
06:50
-
06:29
-
05:58
-
05:46
-
05:12
-
04:53
-
04:39
-
04:08
-
03:48
-
03:26
-
03:03
-
02:42
-
02:26
-
02:04
-
01:44
-
01:23
-
00:54
-
00:49