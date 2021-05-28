Экс-защитник «Урала» Ароян перешёл из «Астаны» в клуб чемпионата Испании
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Защитник сборной Армении Вараздат Ароян стал футболистом «Кадиса». Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.
«Кадис» договорился о переходе с «Астаной», за которую 28-летний игрок выступал до этого момента. Вараздат подпишет с новым клубом контракт, рассчитанный до лета 2023 года.
Ароян является воспитанником «Пюника». В 2017 году перешёл в «Урал», а спустя три года разорвал контракт с екатеринбургским клубом. В октябре прошлого года защитник стал игроком «Тамбова», но из-за финансовых трудностей клуба в феврале перешёл в «Астану». В сборную Армении Вараздат вызывается с 2011 года.
В завершившемся сезоне «Кадис», набрав 44 очка в 38 турах, занял 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры.
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