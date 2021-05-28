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Алдонин и Плотников войдут в тренерский штаб Хохлова в «Роторе»

Алдонин и Плотников войдут в тренерский штаб Хохлова в «Роторе»
Сергей Сорокин
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Евгений Алдонин и Евгений Плотников войдут в тренерский штаб Дмитрия Хохлова в «Роторе».

«В тренерский штаб войдут Евгений Алдонин и тренер вратарей Евгений Плотников. Есть понимание с позицией тренера по физической подготовке, но окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Трансферная кампания должна состоять из тех игроков, которым будет по силам решить поставленную задачу. Необходимо, чтобы футболисты соответствовали уровню Премьер-Лиги. Молодёжи всегда открыта дорога в основной состав команды, но нужно понимать, что искусственно привлекать молодых игроков никто не собирается. Если ребята перспективные и конкурентоспособные, то они будут играть», — цитирует Хохлова пресс-служба «Ротора».

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