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«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло

«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
Сергей Сорокин
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«Ювентус» объявил об отставке главного тренера Андреа Пирло.

«Спасибо Андреа. Это первые слова, которые мы все должны произнести в конце этого особенного опыта совместной жизни. Несколько месяцев назад Андреа Пирло, икона мирового футбола, начал новое приключение на скамейке запасных «Ювентуса», первое для него в качестве тренера.

Для этого, прежде всего, требуется смелость, а также осознание собственных возможностей, особенно в период, отмеченный тысячами трудностей, когда мир вынуждает пандемию день за днём заново изобретать свои собственные правила. Андреа тоже поступил так: он начал (и мы уверены в этом: его карьера тренера будет блестящей) путь трансформации.

За всё это, за мужество, преданность делу, страсть, с которой он сталкивался каждый день, за достигнутые успехи, мы искренне благодарим. А также желаем удачи в будущем, которое, несомненно, будет прекрасным», — написали представители пресс-службы «Ювентуса» на официальном сайте.

В завершившемся сезоне «Ювентус» впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла Кубок Италии и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов.

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Источник: Массимилиано Аллегри вернётся на пост главного тренера «Ювентуса»
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