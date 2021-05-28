Дмитрий Хохлов прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Ротора».



«Руководство клуба вышло на меня напрямую. Сначала мы общались в телефонном режиме, потом уже лично встретились в Москве, познакомились и более конкретно обсудили все вопросы.



Я уже говорил, что мне интересны амбициозные проекты. «Ротор» как раз такой клуб и этим меня заинтересовал. Это не просто команда, которая участвует в ФНЛ, здесь ставятся самые высокие задачи и сейчас первостепенная цель — вернуться в Премьер-Лигу и закрепиться там. Долго не раздумывал.



Хорошо помню, что Волгоград всегда был футбольным городом и остаётся им по сей день. Отличная посещаемость и болельщики действительно ждут успехов своей команды. Какой футбол? Знаете, можно говорить о том или ином стиле игры, но всегда на первое место будет выходить результат. Идеальным сочетанием станет желаемый исход матча при красивой игре, которая порадует наших зрителей. На данный момент придется подождать, команду покидает часть игроков и нам нужно доукомплектовываться. Тогда уже сможем говорить о схеме или том футболе, который тренерский штаб хочет видеть, но я повторюсь — на первом месте для нас сейчас будет результат», — цитирует Хохлова пресс-служба «Ротора».

Новость по теме Дмитрий Хохлов возглавил «Ротор»