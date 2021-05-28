В «Роторе» рассказали, почему в команде осталось всего три футболиста с контрактами

В «Роторе» рассказали о ситуации с контрактами футболистов, а также трансферной работой перед стартом нового сезона.



«У 20 футболистов «Ротора» истекли соглашения с клубом, на контрактах всего трое игроков. Мы попытаемся сохранить костяк насколько это возможно. Ребята, конечно, играли в РПЛ, поэтому отдают предпочтение выступлению в Премьер-Лиге — это логично. Надо понимать, что многие игроки были в аренде и, как следствие, разошлись по своим клубам. Подтянем молодёжь, дальше будем смотреть на трансферный рынок, укрепляться.



Уже есть контракты, которые находятся на согласовании. Не хотелось бы называть фамилии футболистов, чтобы не предвосхищать события», — сказал Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Напомним, в заключительном 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Ротор» имел шанс на сохранение прописки в высшем дивизионе, однако матч его конкурента — «Уфы» — был отложен на более позднее время из-за жаркой погоды. В итоге уфимцы одолели своего соперника со счётом 2:1 и остались в РПЛ. «Ротор» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). Волгоградский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу.

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