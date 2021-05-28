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«Это неприемлемо. Накипело, но так себя вести нельзя». Семёнов – о драке в матче «Ахмата»

«Это неприемлемо. Накипело, но так себя вести нельзя». Семёнов – о драке в матче «Ахмата»
Андрей Панков
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Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов прокомментировал драку в матче 10-го тура плей-офф молодёжного первенства России с «Локомотивом» (1:5), а также рассказал об атмосфере в национальной команде.

«Никаких проблем в общении нет. Все молодые ребята — опытные, тот же Мухин выиграл Кубок России. В бытовом плане проблем тоже нет, хорошая атмосфера. Конкуренция большая, все хотят выйти на старте, каждый настраивается играть. Последнее слово будет за главным тренером.

Конечно, я видел драку молодёжки «Ахмата» с «Локо». Это неприемлемо, в футболе такое не должно происходить. Дальше руководство клуба разберётся. Один из парней часто играет за основу — Садулаев. Наверное, накипело, но так себя вести нельзя. На тренировках он адекватный и порядочный парень», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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