Андреа Пирло выступил с заявлением после отставки из «Ювентуса»

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло опубликовал заявление в своём «инстаграме» после отставки из клуба.
«Мой первый сезон в качестве главного тренера подошёл к концу. Это был насыщенный, сложный, но, тем не менее, прекрасный год. Когда ко мне обратился «Ювентус», я ни на секунду не задумался о риске, на который иду, хотя он был очевиден. Уважение к цветам клуба и желание участвовать в борьбе на высочайшем уровне, которую мне предложили, взяли верх.
Если бы мне пришлось вернуться в прошлое, я бы сделал точно такой же выбор. Даже зная обо всех препятствиях, с которыми столкнулся на фоне столько трудного для всех периода. Из-за сложностей мне не удалось лучшим образом воплотить свой стиль игры, но я выполнил задачи, которые передо мной стояли. Это приключение, несмотря на неожиданный конец, лишний раз подтвердило, чего я хочу от своего будущего. Надеюсь, меня ждёт много моментов радости, похожих на те, что я испытывал как игрок. Пора вернуться в игру и принять новые вызовы. Хочу поблагодарить «Ювентус» и всех, кто был рядом со мной в этом сезоне», — написал Пирло.
- 28 мая 2021
-
16:00
-
15:31
-
15:31
-
15:03
-
15:00
-
14:57
-
14:53
-
14:50
-
14:43
-
14:25
-
14:14
-
13:56
-
13:42
-
13:32
-
13:22
-
13:05
-
12:51
-
12:42
-
12:32
-
12:25
-
12:16
-
12:09
-
11:46
-
11:45
-
11:24
-
11:12
-
11:02
-
10:51
-
10:38
-
10:35
-
10:20
-
10:18
-
09:50
-
09:49
-
09:36