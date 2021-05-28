Семёнов рассказал, почему Дзюба назвал атмосферу в Грозном угнетающей

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов рассказал, почему нападающий «Зенита» и национальной команды Артём Дзюба назвал атмосферу в Грозном угнетающей.



«Мы говорили с Дзюбой о его словах про Грозный. Он сказал, что там всегда сложно играть. Атмосфера накалена, трибуны гонят вперёд. Я согласен с тем, что любому сопернику там тяжело», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сборная проводит тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.



Напомним, сборная России по футболу проведёт товарищеские матчи с Польшей и Болгарией в июне. Они станут заключительным этапом подготовки к чемпионату Европы. Матч с Польшей запланирован на 1 июня (21:45 мск), а 5 июня (18:00 мск) национальная команда встретится с Болгарией. «Чемпионат» первым сообщил о том, что сборная России сыграет с Болгарией перед Евро-2020.

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