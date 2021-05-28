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Андрей Семёнов: моё желание уйти из «Ахмата»? Поживём — увидим

Андрей Семёнов: моё желание уйти из «Ахмата»? Поживём — увидим
Андрей Панков
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Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

«Моё желание уйти из «Ахмата»? Не знаю. Каждое трансферное окно вокруг меня какие-то слухи. Поживём — увидим. Что касается предложения «Краснодара», то проехали. Хочется поиграть в еврокубках. Разговоры идут. Не от меня зависит, уеду ли я в Европу. В Турцию я бы поехал, как Кудряшов. В клуб с амбициями бы пошёл.

Конфликта с Талалаевым у нас не было. Было какое-то недопонимание. Но мы всё решили, все хорошо. Санкции мы не ощущаем. Руководство всё для этого делает. Задержек по зарплате нет», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная проводит тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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