Новичок «Ливерпуля» Конате: приятно осознавать, что буду в одной из лучших команд в мире

Новичок «Ливерпуля» защитник Ибрагима Конате поделился эмоциями после перехода из «РБ Лейпциг».
«Я счастлив присоединиться к такому большому клубу, как «Ливерпуль». Для меня и моей семьи это потрясающий момент, и я с нетерпением жду возможности встретиться со своими новыми партнёрами, тренерским штабом и начать новую главу. В данный момент я сконцентрирован на Евро-2021 с молодёжной сборной Франции, но после турнира присоединюсь к одной из лучших команд в мире. Это приятно осознавать.
Я много лет усердно работал, чтобы прийти к этому моменту. Хочу поблагодарить всех в «РБ Лейпциг» — тренеров, партнёров по команде, персонал и особенно болельщиков. Ваша поддержка помогла мне вырасти и стать лучше не только как футболисту, но и как человеку. Я всегда буду благодарен за это», — цитирует Конате пресс-служба «Ливерпуля».
- 28 мая 2021
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