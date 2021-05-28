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Массимилиано Аллегри во второй раз возглавил «Ювентус»

Массимилиано Аллегри во второй раз возглавил «Ювентус»
Михаил Рождественский
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«Ювентус» на своём официальном сайте объявил о назначении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды. Подробности контракта не уточняются, однако сообщалось, что он будет рассчитан на четыре года.

На посту наставника бьянконери итальянский специалист сменил своего экс-подопечного Андреа Пирло, который был отправлен в отставку сегодня, 28 мая.

Аллегри находился без работы с момента отставки из «Ювентуса» в 2019 году. Бьянконери итальянский специалист возглавлял с 2014 года. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом Италии, завоевала четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также дважды вышла в финал Лиги чемпионов, где потерпела поражения. В ходе своей карьеры Аллегри также тренировал «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Удинезе», СПАЛ и другие команды.

В завершившемся сезоне «Ювентус» впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла национальный Кубок и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов.

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