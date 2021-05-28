Емельянов перенёс операцию на позвоночнике. Хавбек «Урала» пропустит от 6 до 12 месяцев

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов выбыл на длительный срок после хирургического вмешательства, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



29-летний футболист на днях перенёс операцию на позвоночнике в Москве. Она прошла успешно. Восстановление займёт от шести до 12 месяцев.



«Желаем Роме скорейшего выздоровления! Очень ждём на футбольном поле!» — говорится в сообщении екатеринбургского клуба.

Емельянов начинал карьеру в «Тольятти», после чего в 2010 году перешёл в донецкий «Шахтёр», откуда несколько раз уходил в аренду — в «Зарю», «Ростов», «Ильичёвец» и «Урал». В 2015 году перебрался в екатеринбургский клуб на постоянной основе.



В минувшем сезоне хавбек провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата.