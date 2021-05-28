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Трезеге: видно, что Россия развивается. Всегда посещаю её с большим удовольствием

Трезеге: видно, что Россия развивается. Всегда посещаю её с большим удовольствием
Сергей Сорокин
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Бывший нападающий «Монако», «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге рассказал о последнем визите в Россию.

«Санкт-Петербург и Москва, которые я посетил, великолепны. Заметно, что люди здесь очень живые, открытые. Видно, что им уже очень хочется, чтобы начался турнир. Не стоит забывать о том, что сборная России получит возможность играть перед своей публикой. Это что-то невероятное, и старт соревнования ждут с большим нетерпением. В остальном — всякий раз, когда у меня есть возможность посетить Россию, я еду сюда с большим удовольствием.

К тому моменту я уже был знаком с вашей страной, но думаю, что ЧМ-2018 остался в памяти как настоящий праздник. Он запомнился болельщиками. Это был праздник для всех. Кроме того, для Франции этот чемпионат мира стал ещё и победным. Было заметно желание людей показать свою страну — Россию. И им удалось всё сделать на невероятно высоком уровне. К тому же видно, что страна развивается и что при возможности люди всегда готовы помочь», — цитирует Трезеге RT.

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