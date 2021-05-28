Клопп: Конате нравится мне уже очень давно. Он сделает «Ливерпуль» ещё качественнее

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход в клуб защитника Ибраима Конате из «РБ Лейпциг».



«Я очень рад, что нам удалось усилить состав футболистом такого уровня. Ибраима нравится мне уже очень давно, с тех пор как я узнал о его потенциале. Тогда он ещё выступал за «Сошо». После проблем с травмами в обороне, с которыми мы столкнулись в минувшем сезоне, было очевидно, что нам нужно усилить именно эту зону. В лице Конате мы получили игрока, который сделает нашу команду ещё качественнее. У него впечатляющие физические данные: он быстрый, очень сильный и хорош в игре головой. У Ибраима за спиной более 90 матчей в Бундеслиге и еврокубках, а значит, у него уже есть опыт выступления в двух невероятно трудных турнирах.



Уверен, Конате способен начать играть за нас сразу, но при этом ему лишь 22 года и ему ещё есть куда расти, учитывая его потенциал. Я уже видел, насколько Ибраима хорош, и с нетерпением жду возможности поработать с ним», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».