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Федотов: сейчас я в «Сочи», мы в еврокубках — почему бы и не побороться за чемпионство?

Федотов: сейчас я в «Сочи», мы в еврокубках — почему бы и не побороться за чемпионство?
Сергей Сорокин
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о желании побороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Я занимаюсь любимым делом, мне очень повезло. У меня есть армейский друг, мы вместе с 87 года. Он был доктором, защитил кандидатскую, но ушёл из профессии, сейчас — директор компании, делающей электронику для буровых. Для меня же футбол — дело всей жизни. Играл, теперь тренирую — это привилегия, это нужно ценить.

Моя задача — отдаваться на все сто, это моя амбиция. Сейчас я в «Сочи», мы попали в еврокубки — почему бы не развиваться и не бороться за чемпионство? С точки зрения инфраструктуры здесь есть всё для этого.

Но сам клуб очень молод. Для развития нужны стратегия, финансы — то, что есть в любом приличном европейском клубе», — цитирует Федотова Sports.ru.

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