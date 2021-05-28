Моуринью предложил Роналду перейти в «Рому»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может воссоединиться со своим бывшим наставником по мадридскому «Реалу» Жозе Моуринью.



Как сообщает Sport Mediaset со ссылкой на La Stampa, португальский специалист хочет видеть своего соотечественника в «Роме», которую возглавит в летнее межсезонье. Новый главный тренер «волков» уже связался с Криштиану и предложил ему перейти в его команду.

Отмечается, что такой трансфер будет выгоден футболисту, поскольку он сохранит преимущества итальянского налогообложения.



Сегодня, 28 мая, у «Ювентуса» сменился главный тренер — место Андреа Пирло занял Массимилиано Аллегри.



Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне 36-летний форвард провёл 33 матча в итальянской Серии А, забил 29 голов (шесть — с пенальти) и отдал три результативные передачи.